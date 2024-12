LEGO-König aus Sachsen baut sich ein Schloss

Glauchau - Maik Schenker ist eigentlich Hochschulprofessor für Versorgungs- und Umwelttechnik an der Staatlichen Studienakademie in Glauchau (Landkreis Zwickau). Doch in seiner Freizeit widmet er sich einem ganz besonderen Hobby - den LEGO-Steinen. Auch in diesem Jahr stellt der Glauchauer LEGO-König seine Werke wieder zur Weihnachtsausstellung aus.