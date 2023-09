19.09.2023 19:14 Zwickau: Mann klettert über Zaun und kapert Tretboot

Ein Mann (40) nutzte am gestrigen Montag ein Tretboot in Zwickau ohne Erlaubnis. Nun hat er Anzeigen am Hals.

Von Robert Preuße

Zwickau - Hier wollte wohl jemand das spätsommerliche Wetter nutzen, um über den Zwickauer Schwanenteich zu gleiten. Problem: Der Mann (40) hat das Schwanentretboot ohne Erlaubnis genutzt und muss sich nun unter anderem wegen Verstoßes gegen die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung rechtfertigen. Der Schwanenteich in Zwickau: Mit einem Schwanentretboot machte ein 40-Jähriger eine illegale Fahrt über den Teich. © Uwe Meinhold Wie im Film: Der Mann aus Brandenburg war am gestrigen Montag über den Zaun des seit 10. September geschlossenen Bootsverleihs geklettert und hatte sich nach Polizeiangaben "eines der Schwanentretboote 'ausgeliehen'". Als er seine Runde auf dem Teich beendete, warteten die Beamten schon am Ufer auf ihn.

Ein Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Kurios: Neben Hausfriedensbruch und dem Erschleichen von Leistungen muss der Tretboot-Dieb sich auch wegen Verstoßes gegen die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung rechtfertigen. Das Regelwerk gilt unter anderem für den Verkehr auf großen Wasserstraßen. Ob hier tatsächlich ein Verstoß vorliegt, muss allerdings noch geprüft werden, da es sich um einen Teich handelt, wo keine großen Schiffe verkehren.

