04.08.2025 17:38 Sechs Verletzte nach Schlägerei in Zwickauer Club - Jetzt spricht der Besitzer

In der Nacht zu Sonntag kam es in einem Club in Zwickau zu einer heftigen Schlägerei. Nun äußert sich der Club-Besitzer.

Von Lena Plischke

Zwickau - In der Nacht zu Sonntag verwandelte sich die Zwickauer Diskothek "Nachtwerk" in ein Schlachtfeld. Alles in Kürze Schlägerei in Zwickauer Club Nachtwerk

Sechs Verletzte nach Gewalt in der Diskothek

Geschäftsführer verurteilt Gewalt aufs Schärfste

Club arbeitet mit Polizei an Aufklärung

Hinweise an Polizei Zwickau erbeten

Nachtwerk steht für respektvollen Raum Mehr anzeigen In der Zwickauer Diskothek "Nachtwerk" kam es am Wochenende zu einer Schlägerei. © Uwe Meinhold Gegen 1.50 Uhr krachte es gewaltig: erst drinnen, dann draußen. Ein 29-Jähriger schlug einem Jugendlichen (17) eine Flasche auf den Kopf. Draußen wurde ein Security-Mann (40) ebenfalls mit einer Flasche verletzt. Insgesamt sechs Personen mussten ins Krankenhaus, unter ihnen auch eine junge Frau (21). "Nachtwerk"-Geschäftsführer Tino von Scholz zeigt sich in einem Facebook-Statement erschüttert: "Wir verurteilen jegliche Form von Gewalt aufs Schärfste. Unser Club steht für einen respektvollen, friedlichen und sicheren Raum für alle - Gewalt hat bei uns keinen Platz." Er verspricht: "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Abläufe vollständig zu rekonstruieren und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen." Wer hat etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Zwickau unter Tel. 0375/42 81 02.

Titelfoto: Uwe Meinhold