06.06.2023 09:21 862 Müllschredder in Flammen: Brand in einer Recyclinganlage

Am Montag hat in Wildenfels ein Müllschredder in einer Recyclinganlage Feuer gefangen.

Von Claudia Ziems

Wildenfels - Brand in einer Recyclinganlage in Wildenfels (Landkreis Zwickau)! In Wildenfels hat am Montag ein Müllschredder in einer Recyclinganlage Feuer gefangen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Wie die Polizei mitteilte, wurden am Montag 46 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Wildenfels, Härtensdorf, Schönau, Wiesenburg, Reinsdorf und Hartenstein gegen 16 Uhr in die Lößnitzer Straße alarmiert. Dort war es zu einer heftigen Rauchentwicklung gekommen, denn ein Müllschredder hatte Feuer gefangen. Der Brand war gegen 19.30 Uhr gelöscht, der entstandene Sachschaden kann noch nicht benannt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Titelfoto: David Inderlied/dpa