04.09.2023 08:59 843 Nach Kellerbrand: Bewohner müssen in Notunterkünfte

In einem Mehrfamilienhaus in Mülsen St. Jacob kam es am Sonntagnachmittag zu einem Kellerbrand.

Von Claudia Ziems

Mülsen St. Jacob - Nach einem Kellerbrand in Mülsen St. Jacob (Landkreis Zwickau) mussten Bewohner in Notunterkünften untergebracht werden. Am Sonntag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Vettermannstraße zu einem Kellerbrand. © Andreas Kretschel Gegen 16 Uhr kam es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Vettermannstraße zu einem Kellerbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner von zwei Hausaufgängen evakuiert werden. Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Mülsen löschten das Feuer. Zwickau Schwerer Unfall bei Zwickau: Simson-Fahrer knallt gegen Skoda und wird schwer verletzt Brandursache war laut Polizei ein technischer Defekt im Stromverteilerkasten. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. "Da der betreffende Hausaufgang nun stromlos ist, werden die Bewohner durch die Hausverwaltung in Notunterkünften untergebracht. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert", teilte die Polizei weiter mit. Noch ist unklar, wie hoch der entstandene Sachschaden ist.

Titelfoto: Andreas Kretschel