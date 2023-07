Nächster sächsischer Landkreis verhängt Wasserentnahmeverbot

Im Erzgebirge wurde bereits Anfang der Woche ein Wasserentnahmeverbot verhängt. © André März

Das zuständige Landratsamt entschied, bis zum 31. Oktober 2023 "den Eigentümer– und Anliegergebrauch zu beschränken und die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern (Bäche, Flüsse, Seen) mittels Pumpvorrichtung [zu] untersagen".

Grund dafür sei die aktuelle witterungsbedingte Niedrigwassersituation. Der ökologische Zustand der Gewässer muss weiterhin geschützt und ein Trockenfallen von Gewässerabschnitten oder ganzer Gewässer verhindert werden, so das Landratsamt weiter.

Das Ausbleiben starker Niederschläge sowie die hohen Lufttemperaturen sorgen mittlerweile auch im Landkreis Zwickau für sehr niedrige Wasserstände. Die Wasserentnahmen aus den oberirdischen Gewässern durch Privatpersonen verschärfen diese Situation dramatisch.

Die entsprechende Allgemeinverfügung tritt am Samstag in Kraft. Die untere Wasserbehörde begründet die Entscheidung mit der Niederschlagsmenge, die in diesem Jahr erneut weit unter dem Durchschnitt liegt.



Für Fragen zum geltenden Wasserrecht steht die untere Wasserbehörde des Umweltamtes telefonisch unter 0375/440226210 oder per E-Mail an umwelt@landkreis-zwickau.de zur Verfügung.