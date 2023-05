28.05.2023 14:34 618 Diese neue Partylocation in Zwickau lockt im Sommer zu Open-Air-Feiern

In Zwickau wurde am Samstag die Area 25 eröffnet: Die Stadt ist damit über Nacht um eine Partylocation reicher geworden. So geht es dort weiter.

Von Max Patzig

Zwickau - In Zwickau gibt es jetzt Grund zu feiern: Die Stadt ist nämlich quasi über Nacht um eine Partylocation reicher geworden. In der "Area 25" wird diesen Sommer gefeiert. © Max Patzig Am gestrigen Samstag eröffnete die "Area 25" auf dem Gelände der ehemaligen Eisbahn an der Uhdestraße. Rund 500 Zwickauer ließen sich die erste Party auf dem Platz zwischen der Mulde und der B93 nicht entgehen. Sie feierten sie etwa zu den Beats des Leipziger DJs Housekasper, der an den zwei Tagen zuvor noch im Megapark auf Mallorca und beim Sputnik Springbreak auftrat, den Thüringern Fux & Hase sowie zu Lokalmatador Peppermind und weiteren. Der Zwickauer ist auch Veranstalter der Events. Gemeinsam mit seinem Team aus der Moccabar richtet er noch fünf weitere Veranstaltungen in der "Area 25" aus: "Im Juni stehen eine Tekk- sowie eine 80er- und 90er-Party an", erklärt DJ Peppermind. "Danach folgen noch ein großes Hip-Hop-Open-Air und zwei weitere Themenpartys." Zwickau City-Bahn wird ausgebremst: Auf dieser Strecke herrscht ab Samstag Schienenersatzverkehr Neben cooler Musik gibt es auch Frischgezapftes Bier, Bratwürste, Steaks und Käse vom Grill und einen Chill-Out-Bereich von TAG24 mit Liegestühlen zum Entspannen. Hinter den Events steht der Zwickauer DJ Peppermind. © Max Patzig Zur Eröffnung am Samstag kamen zahlreiche junge Menschen - und Junggebliebene - aus Zwickau und der Umgebung. © Max Patzig Der Housekasper wusste seinem Publikum einzuheizen - sprichwörtlich! © Max Patzig Extra aus Thüringen angereist: Fux & Hase. © Max Patzig Bis Mitte September kann auf dem Gelände der ehemaligen Eisbahn gefeiert werden. © Max Patzig Wer eine Pause vom Tanzen einlegen will, kann es sich auf unseren TAG24-Liegestühlen bequem machen. © Max Patzig Bis zum 9. September finden insgesamt sechs Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. Infos und Eintrittskarten gibt's im Netz bei der Villa Mocc.

Titelfoto: Montage: Max Patzig (2)