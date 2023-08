16.08.2023 16:28 881 Pilzsammler auf Abwegen: Polizei holt Fußgänger von der A4

Die Autobahnpolizei musste am Dienstag einen Fußgänger von der A4 in Sachsen holen. Der Mann lief am Standstreifen entlang, um Pilze zu suchen.

Von Claudia Ziems

A4/Hohenstein-Ernstthal - Die Polizei musste jetzt einen Pilzsammler von der A4 in Sachsen holen! An der A4 wollte ein Fußgänger (55) am Dienstag Pilze suchen. (Symbolbild) © 123RF/pedrope1111 Am Dienstag gegen 15 Uhr rief eine Zeugin die Polizei, weil sie einen Mann gesehen hatte, der am Standstreifen der A4 in Richtung Dresden entlanglief. Beamte vom Autobahnpolizeirevier trafen kurz vor der Anschlussstelle Wüstenbrand dann auf einen Fußgänger, der einen Eimer dabeihatte. Der 55-Jährige war auf der Suche nach Pilzen. Die Polizisten brachten den Pilzsammler von der Autobahn. Der 55-Jährige musste ein Verwarngeld zahlen.

