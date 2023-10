Polizeieinsatz in Glauchau: Straßen rund um den Bahnhof sollen gemieden werden!

Glauchau - Großer Polizeieinsatz aktuell in Glauchau (Landkreis Zwickau ): Zahlreiche Beamte durchsuchen das Bahnhofsviertel in der Großen Kreisstadt. Sie suchen nach einem möglicherweise bewaffneten Verbrecher.

In Glauchau gibt es derzeit einen Polizeieinsatz, die genauen Hintergründe sind noch unklar. © Andreas Kretschel

Menschen könnten in Gefahr sein. Deshalb sperrte die Polizei mehrere Straßen. Beamte aus Zwickau sowie Verstärkung der Bereitschaftspolizei durchsuchen auch Wohnhäuser, in denen sich der Gesuchte verbergen könnte.

Anlass für den Alarm gab ein Passant. Er meldete per Notruf einen versuchten Einbruch in ein Wohnhaus im Gerhart-Hauptmann-Weg. Danach sei der Mann in unbekannter Richtung geflüchtet.

Doch die Beschreibung rief die Polizei erst recht auf den Plan: Der mutmaßliche Einbrecher sei ein junger Mann mit schwarzer Kapuze tief im Gesicht und einem waffenähnlichen Gegenstand in der Hand! Er sei, so der Anrufer, in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizei eilte nach Glauchau, sperrte den Gerhart-Hauptmann-Weg für den Verkehr und klingelt nun an den Wohnhäusern, um Hinweise auf den gesuchten Mann zu bekommen.

Nicht nur das. Auch die weitere Umgebung um den Glauchauer Bahnhof ist aktuell gesperrt. Dazu zählen die Eisenbahnstraße, Rosa-Luxemburg-Straße und der Bahnhofsplatz.

Gegen Mittag hat die Polizei auch einen Hubschrauber nach Glauchau beordert. "Er soll das Gebiet von oben durchsuchen und die Beamten am Boden unterstützen", erklärte Polizeisprecherin Karolin Hemp.

Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin, die Straßen rund um den Glauchauer Bahnhof zu meiden.