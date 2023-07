Probealarm in Zwickau: Hier heulen heute die Sirenen

Zwickau - Am heutigen Mittwoch findet in Zwickau ein Probealarm statt. Grund dafür sind drei neue Sirenen.

Dabei haben die elektronischen Systeme große Vorteile: So können neben den üblichen Warnsignalen auch Sprachmitteilungen gesendet werden. Dafür können vorgefertigte Audio-Dateien genutzt oder individuelle Ansagen in der integrierten Rettungsleitstelle gesprochen werden. Außerdem verfügen sie über eine interne Stromversorgung und können bei einem Stromausfall noch drei weitere Tage genutzt werden.

"Damit können im Ereignisfall die Bürger in den bevölkerungsreichen Stadtteilen der Bahnhofs- und der Nordvorstadt noch besser gewarnt werden", heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Auch in Zukunft werden alle Sirenen in Zwickau immer am zweiten Mittwoch im Quartal getestet. Der Probealarm der Feuerwehrsirenen erfolgt monatlich am zweiten Mittwoch.