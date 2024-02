Raubüberfall vor Zwickauer Pizzeria

Zwickau - Nach einem schweren Raub in Zwickau sucht die Polizei nun Zeugen.

Die Polizei sucht vor allem nach einem Mann, der dem Opfer (46) Hilfe angeboten hatte. (Symbolbild) © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde ein 46-Jähriger am Dienstagabend in der Marchlewskistraße überfallen und ausgeraubt.

Er hob gegen 20 Uhr in einer Bank Geld ab und ging anschließend zu einer nahe gelegenen Pizzeria. Auf dem Weg begegnete er zwei unbekannten Männern, wobei er einem von ihnen aus Versehen auf den Fuß trat.

Als er kurze Zeit später die Pizzeria verließ, warteten die beiden Unbekannten bereits auf ihn.

Einer von ihnen schlug dem 46-Jährigen mehrfach ins Gesicht, der andere versprühte Pfefferspray. Anschließend liefen die Täter davon.

Kurz darauf bemerkte das Opfer, dass ihm offenbar sein Portemonnaie sowie 40 Euro Bargeld und persönliche Dokumente gestohlen wurden, und informierte die Polizei.

Der 46-Jährige beschreibt die Männer wie folgt: