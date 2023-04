08.04.2023 14:41 793 Rauch kommt aus Mehrfamilienhaus: Feuerwehr rückt an

In einem Mehrfamilienhaus in Glauchau kam es am Samstagmorgen zu einer starken Rauchentwicklung. Grund dafür war angebranntes Essen.

Von Julian Winkler

Glauchau - Feuerwehreinsatz am Samstagmorgen in Glauchau: In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Grund dafür war angebranntes Essen. Die Feuerwehr rückte am Samstagmorgen zu einem Mehrfamilienhaus in der Dresdner Straße in Glauchau aus. © Andreas Kretschel Gegen 6.20 Uhr alarmierte ein Anwohner des Mehrfamilienhauses an der Dresdner Straße die Feuerwehr, da Rauch aus der Wohnung unter ihm drang. Wenig später rückten die Einsatzkräfte an und öffneten gewaltsam die Tür der Brandwohnung. Daraufhin konnte die Feuerwehr das angebrannte Essen auf dem Herd beseitigen. Laut Polizei ist die Wohnung wieder bewohnbar. Der Mieter (27) musste allerdings zunächst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Dresdener Straße wurde für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt.

