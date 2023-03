Aus 25 Metern Höhe! Jugendliche aus "Lost Place" in Sachsen gerettet

Glauchau - Polizei und Feuerwehr mussten am Donnerstagnachmittag mehrere Jugendliche (12 bis 16 Jahre) aus einem sogenannten Lost Place retten.

Am Donnerstag musste die Polizei in Glauchau mehrere Jugendliche aus einem Abrisshaus retten. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren Hinweise von Bürgern eingegangen, wonach sich mehrere junge Leute auf dem Dach eines Abrisshauses in der Hochuferstraße in Glauchau (Landkreis Zwickau) befinden sollten.

Als die Polizei an dem Gebäude eintraf, griffen die Beamten zunächst zwei Personen auf dem Gelände auf. Drei weitere Jugendliche waren aber noch auf dem Dach des Hauses. Da sie sich in gut 25 Metern Höhe befanden, wurde die Feuerwehr hinzugerufen.

"Mithilfe einer Drehleiter und vereinten Kräften von Feuerwehr und Polizei konnten die drei jungen Menschen schließlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

In dem Abrisshaus wurden zudem frisch gesprühte Graffiti entdeckt. Deshalb müssen sich die fünf Jugendlichen nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs verantworten.

Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.