Reifen, Autoradio und Parfüm geklaut: Diebe in Zwickau unterwegs

Zwickau - In Zwickau waren in den vergangenen Tagen Diebe unterwegs.

In Zwickau waren in den vergangenen Tagen Diebe unterwegs. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einen Container auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Reichenbacher Straße/Olzmannstraße aufgebrochen.

Daraus klauten sie sechs Komplettradsätze auf Alu-Felgen, die einen Wert von circa 2400 Euro haben. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Wochenende verdächtige Personen in der Nähe der Autowerkstatt beobachtet, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Revier Zwickau unter der Telefonnummer 0375/428102 entgegen.