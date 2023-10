22.10.2023 09:53 1.539 Restaurant-Einbrecher auf frischer Tat erwischt: Knast!

In Zwickau konnte in der Nacht zu Samstag ein mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt werden. Der polizeibekannte Mann wurde in eine JVA gebracht.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Die Polizei konnte in der Nacht zu Samstag in Zwickau einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen. In Zwickau wurde ein mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat in einer Gaststätte gestellt. (Symbolbild) © 123RF/dziurek Ein Zeuge meldete kurz nach Mitternacht der Polizei, dass sich eine Person unberechtigt in einer Gaststätte am Domhof befinden soll. Im Restaurant trafen Polizisten dann auf einen 28-Jährigen, der durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude gekommen war, um die Räume zu durchsuchen. Der Slowake war bereits polizeibekannt. Aufgrund vorliegender Haftbefehle wurde der 28-Jährige in die JVA Zwickau gebracht.

