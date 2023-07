Sankt Egidien rätselt über die Barrikaden vorm Penny: Wer hat denn hier in der Nacht gewütet?

St. Egidien - Wenn aus Langeweile Kriminalität wird: In der Nacht zu Donnerstag wüteten bislang Unbekannte vorm "Penny"-Markt am Schwarzen Weg in Sankt Egidien (Landkreis Zwickau). Die Polizei tappt noch im Dunkeln, der beschauliche Ort ist in Aufruhr. Steckt eine ernsthafte Attacke dahinter - oder "nur" gelangweilte Ferienkinder?