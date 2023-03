04.03.2023 08:00 1.168 Saunaofen in Brand: Feuerwehreinsatz in Hartenstein

Die Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem Einfamilienhaus in Hartenstein ausrücken. Dort war ein Saunaofen in Brand geraten.

Von Melanie Daniel

Hartenstein - Feuerwehreinsatz am Freitagabend im Hartensteiner Ortsteil Thierfeld (Landkreis Zwickau). In einem Einfamilienhaus in Hartenstein war am Freitag ein Saunaofen in Brand geraten. © Niko Mutschmann Gegen 19.30 Uhr war in einem Einfamilienhaus im Gartenweg in einer Sauna ein Ofen in Brand geraten. Die Bewohner konnten das entstehende Feuer selbst löschen. Die Feuerwehr brachte den Ofen dann ins Freie und löschte den Brand noch komplett ab. Danach wurde noch einmal mit einer Wärmebildkamera nachkontrolliert und das Haus belüftet. Zwickau IG Metall sieht Fortschritte bei Verhandlungen mit GKN Neben den Feuerwehren waren auch Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Verletzte gab es nach Angaben vom Brandort aber nicht. Die Feuerwehren aus Thierfeld, Hartenstein und die Drehleiter aus Oelsnitz wurden am Freitag zu dem Brandort alarmiert. © Niko Mutschmann Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Titelfoto: Niko Mutschmann