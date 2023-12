Schon wieder Schulbus-Unfall in Sachsen: Mehrere Schüler verletzt!

Ein Schulbus krachte am Mittwoch in Kirchberg (Landkreis Zwickau) gegen ein Haus. Mehrere Schüler und der Fahrer wurden verletzt. © Niko Mutschmann

Das Unglück geschah gegen 13.40 Uhr an der Kreuzung Wiesener Straße/Am Schießhausberg in Kirchberg (Landkreis Zwickau). Ein Kleinbus, in dem mehrere Schüler saßen, knallte mit voller Wucht in einen Unterstand eines Hauses.

"Dabei wurden der Fahrer und vier Schüler verletzt", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.



Zur Unfallursache könne derzeit noch nicht gesagt werden, heißt es.