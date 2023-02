Schwerer Unfall bei Zwickau: Mann von eigenem Traktor überrollt

Hartenstein - Rettungseinsatz am Dienstagnachmittag in Hartenstein (Landkreis Zwickau ).

Der 84-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Gegen 15.45 Uhr wurden laut Polizeiangaben die Einsatzkräfte in den Ortsteil Zschocken gerufen.

"Bei dem Versuch seinen Traktor mit einem Starterkabel in einer Scheune in Gang zu setzen, wurde ein 84-Jähriger von dem Fahrzeug überrollt", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.