Seit mehreren Tagen verschwunden: Rentner aus Zwickau vermisst

Die Polizei sucht derzeit nach einem Rentner (83) aus Zwickau. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Laut Polizei wurde der 83-Jährige zuletzt am 4. Februar an seiner Wohnanschrift in der Komarowstraße gesehen. Seither ist er verschwunden.

So wird der Vermisste beschrieben:



etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß

schlank

blasser Hautton

kurzes, graues Haar

Stirnglatze

hat einen auffällig schleppenden, nach vorn gebeugten Gang

"Welche Kleidung er zum Zeitpunkt des Verschwindens trug, ist nicht bekannt", heißt es von der Polizei.

Ein Bild des Vermissten könnt Ihr Euch auf der Seite der Polizei anschauen.