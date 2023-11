Seltenes Naturspektakel: Weitere Polarlichter über Sachsen möglich

Mülsen/Rodewisch - Polarlichter sind faszinierende Naturphänomene. Das seltene Himmelsspektakel konnte man am vergangenen Sonntagabend auch in Teilen Sachsens erleben.

Das Polarlicht am Sonntagabend bei Mülsen. © EHL Media/Tim Meyer

Olaf Graf (57) von der Sternwarte Rodewisch erklärt, was die Erscheinungen so besonders macht. "Polarlichter treten immer dann auf, wenn die Sonne besonders aktiv ist", erklärt Olaf Graf.

Die elektrisch geladenen Teilchen des Sonnenwindes treffen auf die oberen Schichten der Erdatmosphäre. Dort werden die Luftmoleküle zum Leuchten angeregt. Dies fand auch am Sonntagabend statt.

Was genau kann man am Himmel sehen, wenn das Polarlicht strahlt? "In nördlichen Breiten gibt es 'farbige Vorhänge'. Am Sonntagabend waren 'farbige Wolken' zu sehen", so Graf weiter.

Allerdings braucht das Auge eine Mindestintensität, um die Farben wahrnehmen zu können. Um Polarlichter in ihrer vollen Pracht sehen zu können, braucht man eine klare Sicht Richtung Norden und eine erhöhte Position. Zudem sollte es dunkel und fast wolkenlos sein.