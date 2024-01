Silvesterparty eskaliert: Mann mit Messer verletzt

Zwickau - In Zwickau lief eine Silvesterfeier aus dem Ruder.

Eine Party in Zwickau lief an Silvester aus dem Ruder, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es am gestrigen Montag gegen 6.15 Uhr in einer Wohnung an der Osterweihstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ein 33-jähriger Tscheche verletzte einen 42-jährigen Slowaken mit einem Messer. Der 42-Jährige verließ verletzt die Wohnung und wurde dann auf der Straße gefunden.

Bei dem Angriff wurden auch der Tatverdächtige und eine 29-jährige Tschechin verletzt.

Alle drei mussten ärztlich behandelt werden.