Simson-Fahrerin kracht mit VW zusammen und wird schwer verletzt

Eine Simson-Fahrerin (17) wurde bei einem Unfall in Waldenburg (Landkreis Zwickau) schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Die junge Frau sei am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr auf der B180 vor dem Glauchauer Tor in Richtung Waldenburg unterwegs gewesen, als ein 44-jähriger VW-Fahrer nach Angaben der Polizei von einem Grundstück aus in die Bundesstraße einbiegen wollte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 17-Jährige stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Autofahrer blieb unverletzt.