Spätsommer-Sause in Westsachsen: Nur Chemnitz schaut zu

Zwickau/Limbach-Oberfrohna - Mehr als 20.000 Besucher in Zwickau zum Zwikkifaxx, Limbach-Oberfrohna feierte Innenstadtfest - nur Chemnitz schaut teils in die Röhre.

Die Geschwister Weisheit präsentierten ihre Hochmast-Hochseil-Show in Limbach. © Ralph Kunz

Während für das Chemnitzer Bürgerfest kein Geld da ist, stellten Zwickau und Limbach-Oberfrohna zwei erfolgreiche Feste. Um die 30 Grad, strahlend blauer Himmel - und das historische Schwanenteich-Areal in Zwickau war mit Schaulustigen proppenvoll.

Das 12. Zwikkifaxx lud Kinder und Junggebliebene zum Basteln, Malen, Lernen oder auch zum Zuschauen und Staunen ein. Projektleiterin Sabrina Kemnitzer zieht ein positives Fazit: "Schön, dass es von Anfang an so viele Kinder und ihre Familien an den wunderschönen Schwanenteich gezogen hat. Unsere Angebote sind prima angenommen worden."

Der Termin für das 13. Zwikkifaxx steht mit dem 7. September 2024 auch schon fest.

Auch Limbach-Oberfrohna war am Samstag unter dem Motto "Limbo feiert" aus dem Häuschen. Verteilt in der Innenstadt wartete ein volles Programm auf die Besucher. Von Musik über eine Postkartenwerkstatt bis hin zu Oldtimern aus dem Horch-Museum war für jeden was dabei.