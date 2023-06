Staatsanwalt sicher: Sachse warf Freundin (17) aus Fenster

Am Langericht Zwickau läuft seit Mittwoch ein Prozess wegen versuchten Mordes. © Uwe Meinhold

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: Fabian K. soll aus Eifersucht im Dezember 2022 in seiner Wohnung seine Freundin "mit einem Messer von hinten quer über den Hals einen Schnitt zugefügt haben, sowie mehrfach gegen den linken Oberarm und in den Rücken", so das Gericht.

Unfassbar: Als sich die Schwerverletzte an das Fenster schleppte, um ihre auf der Straße wartende Mutter um Hilfe zu rufen, warf der Angeklagte sie aus dem Fenster.

Die 17-Jährige fiel 5,70 Meter in die Tiefe und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Der Beschuldigte wurde nach kurzer Flucht am nächsten Tag in Chemnitz gestellt und sitzt seitdem in U-Haft.