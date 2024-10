Die Stadthalle Zwickau bekommt einen neuen Namen

Im Verlauf des kommenden Jahres soll diese Partnerschaft für die Besucher mittels eines großen Schriftzuges in Sparkassen-Rot an der Arena und auf Hinweis-Schildern sichtbar werden. Überdies sei ein Namensweihe-Event geplant.

"Die Stadthalle Zwickau feiert im kommenden Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum und die Sparkasse Zwickau ist dann bereits 180 Jahre erfolgreich als regionaler Finanzdienstleister am Markt", teilte die Sparkasse mit.

Die Sparkasse Zwickau erwirbt die Namensrechte an der Veranstaltungshalle, weswegen sie zukünftig "Sparkassen-Arena" heißen wird.

"Mit etwa 200 Veranstaltungen in unseren Veranstaltungsstätten haben wir im nächsten Jahr richtig viel geplant und natürlich trifft es sich im Jubiläumsjahr der Halle ganz hervorragend, dass unser lang gehegter Wunsch einer Namenspartnerschaft in Erfüllung geht", so Jürgen Flemming (Geschäftsführer, Kultour Z.) zum weiteren Programm.