Stichflamme kommt aus Motorrad-Auspuff: Zwei Sachsenring-Besucher verletzt

Hohenstein-Ernstthal - Schwerer Unfall am Rande des Sachsenrings in Hohenstein-Ernstthal ! Eine Stichflamme schoss aus einem umgebauten Motorrad - zwei Männer wurden dabei verletzt.

Zwei unbeteiligte Besucher (20, 34) wurden dabei verletzt und mussten in eine Klinik. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt, der 34-Jährige erlitt hingegen so schwere Brandverletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Am Samstagmittag gab es einen heftigen Beinahe-Unfall im Zusammenhang mit dem MotoGP am Sachsenring. Die Polizei wollte an der Kreuzung B 180/Ernst-Schneller-Straße in St. Egidien einen VW-Fahrer kontrollieren.

Doch der 34-Jährige bretterte an den Beamten vorbei. "Dabei musste ein 36-jähriger Polizeibeamter zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden", schilderte ein Polizeisprecher die brenzlige Lage.

Wenig später konnte die Polizei den Verkehrsrowdy dennoch schnappen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken war.

"Der Deutsche muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten", hieß es von der Polizei.