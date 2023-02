Streckensperrung nach Zugunglück im Landkreis Zwickau

Hohenstein-Ernstthal - Streckensperrung zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal im Landkreis Zwickau am Dienstagvormittag!

Die Strecke ist nach dem tödlichen Unfall zwischen Hohenstein-Ernstthal und Wüstenbrand gesperrt. © Andreas Kretschel

Gegen 7.57 Uhr kam es am Bahnübergang an der Nutzunger Straße am Neubaugebiet Sonnenstraße zu einem schweren Unfall.

Wie die Polizei Zwickau gegenüber TAG24 bestätigte, erfasste ein Personenzug mit 74 Fahrgästen an dem Übergang eine Person, die sofort verstarb. Unter den Zuginsassen gab es nach aktuellem Kenntnisstand keine Verletzten.

Aktuell kann die Polizei noch keine genauen Angaben zum genauen Unfallhergang machen. Die Bundespolizei vermutet den Suizid eines Mannes, wie sie auf Anfrage mitteilte. Die Ermittlungen dauern aktuell jedoch noch an.

Die Fahrgäste wurden gegen 10 Uhr von der Feuerwehr evakuiert und mit Bussen nach Hohenstein zum Bahnhof gefahren.

Kurz nach 12 konnten die Gleissperrungen aufgehoben und der Schienenersatzverkehr beendet werden.