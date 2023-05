Streit zwischen Jugendlichen eskaliert: 16-Jähriger zückt Waffe

Werdau - Nachdem ein Jugendlicher am Donnerstagnachmittag in Werdau (Landkreis Zwickau ) mit einer Schreckschusswaffe bedroht wurde, konnte die Polizei den Täter stellen.

Die Beamten wurden gegen 16.50 Uhr in die Uferstraße gerufen, wo es zwischen zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren zu einer verbalen Auseinandersetzung kam.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, zog der 16-Jährige am Ende des Streits eine Pistole aus der Bauchtasche und hielt sie dem 14-Jährigen an den Kopf. Kurz darauf steckte er sie wieder ein und verließ den Jugendlichen.

Die Beamten konnte den 16-Jährigen umgehend in Tatortnähe stellen. Dabei musste er jedoch zu Boden gebracht werden, da er sich wehrte. Bei der Festnahme stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelte.