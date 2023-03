SUV-Fahrer unter Drogen verliert Kontrolle: 40.000 Euro Schaden nach Unfall auf A72

Für zwei Stunden kam es auf der A72 aufgrund des Unfalls zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.(Symbolbild) © Jaromír Chalabala/123RF

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war am Sonntagmorgen ein Mercedes-Fahrer (35) auf der A72 in Richtung Hof unterwegs.

Zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Zwickau-West kam er dann von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitplanke, die auf einer Länge von circa zwölf Metern stark beschädigt wurde.

"Der polnische Fahrer und seine beiden Insassen blieben glücklicherweise unverletzt", heißt es weiter.

Der SUV war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro.

Ein Drogenvortest bei dem Fahrer fiel positiv aus, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der Fahrverkehr auf der A72 war laut Polizei für zwei Stunden beeinträchtigt.