05.06.2023 08:16 Tragischer Unfall: E-Bike-Fahrer stirbt nach Sturz

In Werdau zog sich ein Radfahrer (72) am Sonntag bei einem Sturz Kopfverletzungen zu, an denen er im Krankenhaus starb.

Von Claudia Ziems

Werdau - Nach einem Unfall in Werdau (Landkreis Zwickau) ist ein Radfahrer verstorben. Ein E-Bike-Fahrer (72) ist nach einem Unfall in Werdau verstorben. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Gegen 8.25 Uhr war am Sonntag ein E-Bike-Fahrer (72) auf der Holzstraße in Richtung Wiesengrund unterwegs. Dann geriet er nach Polizeiangaben plötzlich auf die linke Fahrbahnseite, stieß gegen den Bordstein und fiel. Der 72-Jährige wurde durch den Sturz am Kopf verletzt und verlor das Bewusstsein. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

