18.02.2023 09:08 2.992 Transporter geht in Flammen auf: 150.000 Euro Schaden

Am Freitagnachmittag brannte in Zwickau in der Schubertstraße ein Transporter komplett aus. Es entstand Schaden von rund 150.000 Euro.

Zwickau - Beim Brand eines Transporters auf einem Firmengelände im Zwickauer Ortsteil Pölbitz ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. 150.000 Euro Schaden: In Zwickau brannte ein Transporter auf einem Firmengelände komplett aus. © Polizei Sachsen Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Das Feuer in der Schubertstraße wurde nach bisherigen Erkenntnissen am Freitagnachmittag durch einen technischen Defekt beim Laden einer Batterie verursacht. Der Transporter brannte komplett aus. Außerdem wurde noch eine Halle daneben beschädigt.

Titelfoto: Polizei Sachsen