Treppenlauf in Zwickau: Hier kommt die Feuerwehr ins Schwitzen

Zwickau - 9. Treppenlauf für Sportler/Bürger und 4. Treppenlauf für Feuerwehrleute: Im Hochhaus Marienthal in Zwickau war am Sonntag viel Gerenne. Ausgerichtet von SV Vorwärts Zwickau und GGZ nahmen 169 Frauen und Männer sowie 50 Feuerwehrleute in Zweierteams teil.