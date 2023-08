Trotz E-Auto-Flaute: VW Sachsen beendet die Sommerpause planmäßig

Vorerst keine eingeschränkte Produktion: Bei VW Sachsen soll der Betrieb ab Montag wieder normal anlaufen. © Uwe Meinhold

"Die Werksferien und damit verbundene Produktionspause bei Volkswagen Sachsen dauern bis einschließlich Freitag, 4. August. Am Montag, 7. August, wird in Zwickau der reguläre Drei-Schicht-Betrieb in beiden Montagehallen aufgenommen. In Dresden startet am selben Tag die Produktion wie gewohnt im Ein-Schicht-Betrieb", sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Auch die IG Metall Zwickau beruhigt: "Wir alle verstehen die Anspannung", so ein Gewerkschaftssekretär. Aber Gerüchte über Minderarbeit träfen auf Sachsen nicht zu.

Damit heben sich die sächsischen Standorte vom Werk in Emden ab: Dort wurden die Werksferien verlängert und vorher bereits eine Schicht gestrichen.