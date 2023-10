Vermisstensuche endet tragisch: Zwickauerin tot aufgefunden

"Es gibt zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden", so eine Polizeisprecherin.

Die Vermisstensuche nach einer 53-jährigen Frau aus Zwickau nahm kein gutes Ende. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, wurde die Vermisste tot aufgefunden.

Jegliche Suchmaßnahmen bleiben bisher ohne Erfolg. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Familienangehörige der Vermissten hatten das letzte Mal am Montagabend mit ihr Kontakt, als sie sich in ihrer Wohnung am Comeniusweg im Ortsteil Oberhohndorf befand.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist ihr Aufenthaltsort seitdem unbekannt. Höchstwahrscheinlich ist sie mit ihrem grauen VW Golf Kombi in unbekannte Richtung unterwegs.

Jegliche durchgeführten Suchmaßnahmen blieben bisher ohne Erfolg. Dabei ist nicht auszuschließen, dass sich die 53-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte.