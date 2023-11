Vermisstes Mädchen aus Zwickau ist wieder aufgetaucht

Wie die Polizei am Freitagabend mitteilt, wurde das 14-jährige Mädchen wieder aufgefunden.

Die Jugendliche war tagelang verschwunden, nun ist sie wieder aufgetaucht. (Symbolbild) © summertime72/123RF

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die 14-Jährige das letzte Mal am vergangenen Freitag gegen 18 Uhr im Krankenhaus an der Karl-Keil-Straße gesehen. Seitdem gibt es keine Hinweise auf ihren Verbleib.

Bisherige Suchaktionen blieben ohne Erfolg. Es könnte jedoch sein, dass sich die 14-Jährige in einer hilflosen Lage befindet, weswegen die Polizei um Mithilfe bei der Suche bittet.