Vorm Supermarkt: Diebe klauen Mama und Kind den Buggy

Die Polizei Zwickau bittet um Hinweise auf den oder die Kinderwagen-Diebe. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Eine junge Mutter hatte den Buggy am Montagnachmittag vor dem Pfandautomaten am Lidl-Markt in der Leipziger-/Ecke Pölbitzer Straße abgestellt.



Als sie nach 30 Minuten mit ihrem kleinen Sohn und dem Einkauf zurückkehrte, war der Kinderwagen verschwunden.

Genervt musste die Frau Kind und Einkäufe nach Hause tragen.

Nun bittet die Polizei Zwickau um Hinweise auf den oder die Kinderwagen-Diebe. Es handelt sich um einen grau-schwarzen Buggy der Firma Kinderkraft. Wert: rund 100 Euro.

Die Fahnder fragen: Wer hat Personen mit dem Buggy gesehen? Ist der Buggy woanders aufgetaucht?