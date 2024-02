Während immer mehr Praxen schließen, feiert diese Hausärztin ihre Neueröffnung

Werdau - Das hat Seltenheitswert: Im Facharzt-Zentrum Werdau (Landkreis Zwickau ) an der Annoncenuhr öffnet am heutigen Donnerstag eine neue Hausarztpraxis ihre Pforten.

Allgemeinmedizinerin Carolin Fritsche (35) an ihrem neuen Ultraschallgerät. © Maik Börner

Allgemeinärztin Carolin Fritsche (35) will vor allem für Patienten da sein, deren Hausärzte sich in den Ruhestand verabschieden werden oder es schon getan haben.

"Wir hatten bereits am 15. Januar für erste Terminvergaben geöffnet, da war ordentlich was los", erzählt die junge Medizinerin. "Wer nur seinen Hausarzt wechseln möchte, den vertrösten wir erst mal auf in einem halben Jahr."

Bis 2023 war Carolin Fritsche noch bei einem Allgemeinmediziner in Zwickau angestellt, doch dann habe sie das Angebot für die eigene Praxis in Werdau bekommen: "Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich es machen soll. Hatte so manche schlaflose Nacht."

Aber der Vermieter vor Ort habe sie sehr unterstützt und ihr den Umbau finanziert. Außerdem kamen wegen der Unterversorgung in Werdau von der Kassenärztlichen Vereinigung 100.000 Euro.