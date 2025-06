Journalistin bringt Zwickauern Mordfall Ayla zurück ins Gedächtnis

Zwickau - Vor zwanzig Jahren verschwand die sechsjährige Ayla aus Zwickau auf dem Schulweg – wenig später war sie tot. Kaum ein Verbrechen hat die Stadt so erschüttert. Journalistin Gabi Thieme (72) hat den Fall in einem bewegenden Buch noch einmal aufgegriffen.

Alles in Kürze

Gerichtsreporterin Gabi Thieme (72) hat ihr Buch "Auf dem Schulweg verschwunden: Kinderschicksale" im Zwickauer "Astoria" vorgestellt. © Sven Gleisberg

Dienstagmorgen nach Pfingsten 2005: Ayla (6) aus Zwickau-Pölbitz hat nur 100 Meter bis zur Schule. Doch im Klassenzimmer kommt sie nie an. Journalistin Gabi Thieme (72) saß im Gerichtssaal, als das Grauen zur Sprache kam.

"Ich wollte den Fall nicht neu aufrollen", sagt sie. "Ich wollte die Geschichte erzählen und zeigen, was aus den Protagonisten geworden ist." Denn Ayla ist nicht einfach gestorben. Sie wurde von einem vorbestraften Sexualstraftäter in den Kofferraum gezerrt, missbraucht und ermordet. Im Wald verscharrt. Kaum jemand in Zwickau hat das vergessen.

Über 800 Personen kamen zur Beerdigung. Noch mehr verfolgten den Prozess. Und viele erinnern sich bis heute an das Foto des sechsjährigen Mädchens mit dem kecken Grinsen.

Zwei Zeugen brachten damals die Wende. Eine Schülerin sah einen Mann mit einem Kind am Kofferraum. Ein Anwohner hörte Schreie. Die Polizei fand das Auto, den Täter (damals 37) – ein Mann, der schon als 17-Jähriger eine Rentnerin erstochen hatte.

Das Urteil: lebenslang. 2024 beantragte er Haftentlassung – sie wurde abgelehnt. Für Aylas Familie die erste gute Nachricht seit langem.