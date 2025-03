04.03.2025 05:41 1.075 Warum steht dieses Windrad in Zwickau schon seit Monaten still?

Die drei Windräder in Zwickau waren mit fast 250 Metern zeitweise die höchsten in Sachsen. Doch das ist vorbei und eines steht seit einiger Zeit sogar still.

Von Raik Bartnik

Zwickau - Die drei Windräder im Zwickauer Ortsteil Mosel waren mit fast 250 Metern zeitweise die höchsten in Sachsen. Doch das ist vorbei, und auch ansonsten scheint es in direkter Nachbarschaft zum VW-Werk nicht rundzulaufen. Der Windpark in Zwickau-Mosel ist 2022 ans Netz gegangen. © Ralph Kunz "Wir wundern uns sehr, dass eines seit mindestens einem halben Jahr nicht in Betrieb ist", sagt einer der Anwohner. "Ich denke, wir brauchen die Energie eines jeden Windrades dringend." Die drei Windenergieanlagen haben zwei verschiedene Betreiber. Für das "schlafende" Windrad ist die niedersächsische "FP Lux Wind GmbH" zuständig. "Es wird aktuell eine technische Sanierung durchgeführt, deren Abschluss bis dato witterungsbedingt noch nicht möglich war", schreibt der Asset-Manager Benedikt Luh. "Hierzu bedarf es eines längeren Schwachwindzeitraums." Wann die Anlage wieder ans Netz gehen wird, ließ Luh offen. In den nächsten Monaten komme es außerdem zu "Stillständen an den Windrädern aufgrund des Schutzes des Rotmilans".

Titelfoto: Ralph Kunz