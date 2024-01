05.01.2024 15:04 740 Was ist hier passiert? Unterirdisches Straßen-Loch hält Behörden in Atem

Am Freitagmorgen hatten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs an der Karl-Keil-Straße/Heinrich-Braun-Straße in Zwickau einen Hohlraum unter der Straße entdeckt.

Von Raik Bartnik

Zwickau - Ein unterirdisches Straßenloch in Zwickau-Marienthal sorgt derzeit für Rätselraten bei Stadtverwaltung und Anwohnern. Der Verkehr wird hier vorerst per Ampel geregelt. © Maik Börner Am Freitagmorgen hatten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs bei Reinigungsarbeiten an der Karl-Keil-Straße/Heinrich-Braun-Straße den Hohlraum entdeckt. Derzeit werde die Fahrbahn aufgebrochen, um Ausmaß und Ursachen zu ermitteln, hieß es aus dem Rathaus. Weitere Erkenntnisse haben die Behörden derzeit offenbar noch nicht. Am Freitagmorgen wurde der Hohlraum an der Karl-Keil-Straße/Heinrich-Braun-Straße entdeckt. © Maik Börner Der Verkehr wird bis auf Weiteres per Ampel geregelt.

