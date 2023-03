24.03.2023 08:13 810 Webcams und Laptops geklaut: Diebe in Schule eingebrochen

In Limbach-Oberfrohna sind in der Nacht zu Donnerstag Unbekannte in ein Schulgebäude am Heinrich-Mausersberger-Ring eingebrochen und haben Laptops geklaut.

Von Claudia Ziems

Limbach-Oberfrohna - Einbruch in Schulgebäude in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau)! Die Polizei sucht nach dem Einbruch in eine Limbacher Schule Zeugen. (Symbolfoto) © 123RF/bwylezich Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geschah der Einbruch in der Nacht zu Donnerstag. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude am Heinrich-Mausersberger-Ring. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zwickau Straßensperrung in Zwickau: Dieses Gebäude ist einsturzgefährdet Die Beute: Mehrere Laptops und Webcams im Wert von rund 3000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat Personen im näheren Umfeld der Örtlichkeit beobachtet, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640 entgegen.

