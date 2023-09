Wer klaut knapp 2,5 Tonnen Maiskolben?

Dem 26-jährigen Geschädigten fiel am Montag jedoch ein dunkelblauer VW mit einem Anhänger auf, der neben dem Feld stand. Als sich der 26-Jährige näherte, fuhr der Unbekannte mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stangengrün davon.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, wurden in den vergangenen Wochen im Ortsteil Lauterhofen immer wieder Diebstähle des goldenen Korns festgestellt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wem sind in den vergangenen Wochen ebenfalls Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die in der Nähe des Maisfeldes unterwegs waren und mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Werdau unter der Telefonnummer 037617020 entgegen.