Wie bewegt sich Zwickau? Stadt startet große Mobilitätsumfrage

Baubürgermeisterin Sylvia Queck-Hähnel (36, parteilos) und Kevin Scheibel vom Projekt VEP2040. © Uwe Meinhold

5000 zufällig ausgewählte Haushalte bekommen nach Rathaus-Angaben Ende der Woche Post mit den entsprechenden Unterlagen.

Bei den Fragen handle es sich um Standardfragen, etwa zum persönlichen Mobilitätsverhalten an ganz bestimmten Stichtagen, so die Stadt.

Die Teilnahme an der Haushaltsbefragung ist freiwillig und anonym. Die Fragebögen können per Brief, online oder per Telefon beantwortet werden. Verlost werden unter allen Einsendungen Stadtgutscheine.

Hintergrund der Befragung ist der neue Verkehrsentwicklungsplan.