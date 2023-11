09.11.2023 08:57 615 Wohnungsbrand in Zwickau: Haus evakuiert

In einem Mehrfamilienhaus am Wostokweg in Zwickau gab es in der Nacht zum Donnerstag einen Wohnungsbrand.

Von Claudia Ziems

Zwickau - In der Nacht zum Donnerstag brach in einem Mehrfamilienhaus am Wostokweg in Zwickau ein Feuer aus. In einer Wohnung am Wostokweg in Zwickau brach in der Nacht ein Feuer aus. © Andreas Kretschel Kurz nach 1 Uhr nahm ein Nachbar von seinem Balkon aus Rauch aus der Wohnung unter ihm wahr und alarmierte die Feuerwehr. Dort war aus noch unklarer Ursache ein Brand ausgebrochen, der Mieter befand sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Wenige Minuten später trafen die Kameraden der Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort ein. "Aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang massiv schwarzer Rauch und es waren bereits Flammen zu erkennen", so die Feuerwehr Zwickau. Zwickau Nach Ohrfeigen-Skandal um OB Steinhart: Waldenburger Schule wehrt sich gegen Mobbing-Vorwürfe Laut Polizei wurden dann die Bewohner des Hauses vorsorglich evakuiert. Die betroffene Wohnung musste aufgebrochen werden. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand innerhalb kürzester Zeit in den Griff, bevor er auf das Gebäude übergriff. Bei dem Brand entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Titelfoto: Andreas Kretschel