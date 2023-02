Zum Schulstart in Sachsen: Hier kontrolliert der Polizeipräsident persönlich

Zwickau - Rückkehr in die Schule: Für Tausende Kinder in Sachsen hat das zweite Halbjahr begonnen.

Polizeihauptmeister Peter Barth (53) sah alles. © Ralph Kunz

Für die Kleinsten ein nicht ungefährlicher Neustart. Deshalb sorgt die Polizei in dieser Woche für Aufklärung vor den Einrichtungen - zum Beispiel am Dienstag an der Zwickauer Nicolaischule.

Gefährliche Elterntaxis, Raser - Polizeipräsident Dirk Lichtenberger (52) nahm sich Zeit für die Kontrolle: "Gerade Kinder brauchen Schutz. Deshalb müssen wir Autofahrer besonders rund um Schulen und Kitas zur Einhaltung der Verkehrsregeln anhalten."

Dirk Lichtenberger erinnert sich, dass ein Mitschüler seiner Tochter einst angefahren wurde: "Das sorgte für lange Diskussionen um die Sicherheit."

Polizeihauptmeister Peter Barth (53) schaute sich die Verkehrslage vor der Nicolaischule kurz an. Dann griff er mit seiner Kelle ein: "Hier gibt es extra Parknischen für die Eltern. Aber viele warten zu lange, dann bildet sich auf der Straße ein Stau."

Peter Barth bat Mütter, ihre Kinder nicht auf der Straßenseite aussteigen zu lassen und wies eine Opel-Fahrerin an, den Warnblinker auszuschalten: "Eine Mode. Wer rechts parkt, soll rechts blinken."