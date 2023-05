Zwei Verletzte nach Schlägerei in Nachtclub "Linde"

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Schlägerei in der "Linde". (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Bereits in der Nacht zu Samstag kam es zu dem Vorfall in dem Club an der Wettinerstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen 2.30 Uhr wurde ein 18-Jähriger von einem unbekannten Mann angerempelt.

Nach einem kurzen verbalen Streit schlug der Mann plötzlich zu und traf dabei eine 18-Jährige. Dann schlug er noch mehrfach mit einem Glas gegen den Kopf des 18-Jährigen. Die beiden Deutschen wurden dabei leicht verletzt.

Der unbekannte Mann verließ danach den Club und fuhr mit einem weißen VW Passat mit Zwickauer Kennzeichen davon.

Der Mann wurde folgendermaßen beschrieben: