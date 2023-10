03.10.2023 09:53 897 Mann hebelt Kasse im Lidl auf und klaut Geld – während Supermarkt geöffnet ist

Am Montagabend hat ein Unbekannter in einem Lidl in Zwickau an der Marienthaler Straße eine Kasse aufgehebelt und Bargeld mitgehen lassen.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Ein Unbekannter hat am Montagabend in einem Lidl in Zwickau eine Kasse aufgehebelt und Bargeld mitgehen lassen. In Zwickau hat ein unbekannter Täter in einem Lidl eine Kasse aufgehebelt und Bargeld geklaut. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov Gegen 20.05 Uhr, also noch während der Geschäftszeiten entwendete der unbekannte Täter 440 Euro aus dem Einkaufsmarkt an der Marienthaler Straße. Laut Polizei entstand zusätzlich an der Kassenlade Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

schlank

dunkle Kleidung und grau/blaues Basecap

dunkler Bart

hatten einen großen schwarzen Rucksack dabei Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Einkaufsmarktes gemacht, die Tat beobachtet. Auch Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier in Zwickau unter der Telefonnummer 0375/44580 entgegen.

