Zwickau steht ein Jahr voller Jubiläen bevor

Am letzten Maiwochenende wird auf dem Gelände der Verkehrsbetriebe 130 Jahre Straßenbahnen in Zwickau gefeiert, im August folgt das 150-jährige Feuerwehr-Jubiläum.

Im Mai ist es 120 Jahre her, dass sich August Horch in Zwickau niederließ. Das August-Hoch-Museum eröffnet aus diesem Anlass einen neuen Ausstellungsraum.

2024 jährt sich in Zwickau der erste Gottesdienst in deutscher Sprache zum 500. Mal. Daran gedacht wird am 24. März im Dom bei einem Festgottesdienst. Im April feiert das Max-Pechstein-Museum 10. Geburtstag, genauso wie der Hochhaus-Treppenlauf.

So werden 100 Jahre Schumann-Nachlass begangen und am 25. Februar eigens eine Ausstellung im Robert-Schumann-Haus eröffnet.

Auch Schlagerfans können sich auf das neue Jahr freuen: am 14. Mai gibt Howard Carpendale ein Konzert in der Stadthalle, Chris Norman am 1. Juni, Ben Zucker am 15. November.