Zwickauer Autorin schreibt "doofe Bücher"

Zwickau - Erst "Lebensdoof", jetzt "Pflegedoof": In der Reihe der "doofen" Bücher hat die Zwickauer Autorin Nicole Schwalbe alias Lilly Fröhlich ihren zweiten Ratgeber und damit ihr mittlerweile 31. Buch veröffentlicht.

Passend zum Buch gestaltet Nicole Schwalbe die jeweiligen Grafiken. © Uwe Meinhold

Während sich "Lebensdoof" an Jugendliche wendet, die flügge werden, wird im neuen Ratgeber diesmal auf leichte und verständliche Weise Licht ins Pflege-Dickicht gebracht.

"Ob Eltern, Partner oder Kinder: Pflege geht früher oder später fast jeden an. Trifft es uns, steht bei vielen die Welt erst einmal kopf", so die Zwickauer Autorin.

"Dann stellen sich Fragen wie: Was macht man bei einem plötzlichen Pflegefall?, oder: Wo kann ich welche Hilfen beantragen?"



Auf das Thema selbst kam Nicole Schwalbe eher zufällig: "Ich war mit einer Nachbarin joggen. Sie erzählte mir von ihrer Mutter, die plötzlich Hilfe benötigt, und was es für Probleme macht, sich in dem ganzen Wirrwarr zurechtzufinden. Nach und nach ploppte im Bekanntenkreis dieses Thema immer wieder auf. Und so entschloss ich mich, es aufzugreifen."

Die Recherche begann. Die Autorin durchforstete Vorschriften und Regeln, Gespräche mit Pflegediensten und Fachleuten folgten. "Sich auszukennen, ist kein Hexenwerk, aber mit Halbwissen gerätst du schnell in hässliche Stolperfallen", erklärt sie. "Um genau das zu vermeiden, dabei hilft mein Buch."